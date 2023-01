"Non respiro", "Sei fuori pericolo" Il concitato salvataggio nel canale

COMACCHIO

"Sei fuori pericolo. Tutto a posto". Con queste confortanti parole di un uomo dell’Arma, si conclude il video del salvataggio dall’annegamento di un automobilista finito in un canale con la propria vettura nella tarda serata del 13 gennaio scorso a Comacchio. I momenti salienti e concitati del soccorso ad opera di due pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Comacchio capeggiate dal maggiore Luca Treccani, infatti, sono state riprese dalla body-cam di uno dei militari intervenuti e, nella giornata di giovedì, sono stati pubblicati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sui canali social istituzionali. Nei pochi secondi di immagini in bianco e nero, si sentono le voci concitate dei soccorritori che estraggono all’ultimo momento l’uomo dall’auto, quando l’acqua aveva già invaso completamente l’abitacolo e l’aria a disposizione era rimasta veramente poca. Nel filmato integrale, non totalmente pubblicato per ragioni di lunghezza, si sente la voce disperata dell’automobilista, un quarantenne di Ostellato, che chiede aiuto, perché "non aveva più aria e non riusciva a respirare". Fortunatamente, con un intervento tempestivo, i carabinieri sono riusciti a liberarlo dall’abitacolo dell’auto ribaltata nelle gelide acque del canale, evitando il peggio. Come si ricorderà, il fatto è avvenuto nella tarda serata del 13 gennaio.

L’uomo a bordo della propria Bmw, all’altezza della rotatoria tra via delle Regioni e via del Mare nei pressi di Volania, aveva perso il controllo del proprio mezzo, andando a ribaltarsi nel canale che costeggia la strada. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Comacchio (allertati dalla segnalazione di un passante) che non hanno perso un secondo, si sono calati nel canale e, non senza difficoltà, sono riusciti a liberare l’automobilista rimasto intrappolato nell’abitacolo che era ormai completamente invaso dall’acqua gelida. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del ‘118’: ai sanitari era stato affidato l’uomo, poi portato all’ospedale del Delta per controlli medici. Una storia che ha avuto un lieto fine. Nella mattinata di ieri, il fortunato automobilista di Ostellato ha fatto visita ai carabinieri della Compagnia di Comacchio per esprimere il proprio ringraziamento ai militari cui deve la propria vita.

v.f.