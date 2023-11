Non rispetta la misura restrittiva e i carabinieri lo arrestano I carabinieri della Stazione di Cento hanno arrestato un uomo di 48 anni per violazione del divieto di avvicinamento imposto dal Tribunale di Bologna. L'uomo aveva aggredito la sua ex compagna, ma è stato arrestato grazie alla denuncia della vittima e all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale.