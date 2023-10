Non rispettano le regole, aziende e bar multati dai carabinieri

Sanzioni e un ritiro della patente. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo nel Copparese, svolto dai carabinieri della Compagnia di Copparo, assieme ai Nas di Bologna e ai carabinieri Forestali di Ferrara. Nello specifico, sono state ispezionate alcune aziende agricole, per verificare il rispetto delle normative sui fitofarmaci: in questo ambito è stata contestata una sanzione amministrativa di 260 euro per il mancato rispetto delle norme sulla custodia, in quanto i prodotti non erano conservati in appositi locali. L’attività dei militari ha interessato anche diversi esercizi pubblici e un bar è stato multato per il mancato rispetto della normativa relativa alla documentazione di autocontrollo aziendale con una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Inoltre, durante la giornata, si sono svolti controlli alla circolazione stradale nelle vie più trafficate, con l’identificazione di 32 persone e il controllo di 21 veicoli: è stata riscontrata un’infrazione al Codice della strada con ritiro della patente di guida.

Valerio Franzoni