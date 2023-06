"Non sfratti la casa delle associazioni"

Più "ascolto" e più "rispetto" per le "associazioni e per il loro lavoro, garantendo spazi adeguati per la prosecuzione delle loro attività". Sono queste le richieste che arrivano da Azione Civica, rappresentata in Consiglio Comunale da Roberta Fusari (foto), rivolte esplicitamente al sindaco Alan Fabbri. Il documento si inserisce nel filone, già contestato dal gruppo civico, di "utilizzo e gestione degli spazi pubblici, da parte di sindaco e giunta, come fossero roba loro". E, soprattutto, "senza tener conto – si legge nella nota – che essi rappresentano la ricchezza di questa città e dei suoi abitanti". Ed ecco qualche esempio attraverso cui Azione Civica contesta punto su punto la gestione Fabbri. "La casa delle associazioni – spiegano – viene sfrattata dalle ex scuole di San Giorgio, senza che si trovi una valida sede alternativa. In quella struttura, da anni, opera il Centro Servizi per il Volontariato. L’inverosimile motivazione di questa scelta, fornita dall’assessore Angela Travagli? La contrada, che ha sede al piano terra dello stabile, ha bisogno di recuperare spazio. Per questo, 66 associazioni con centinaia di utenti dovrebbero affrontare un trasloco e le spese di un cambio di sede senza che sia stata individuata una soluzione adeguata". E la Resistenza? "Il centro sociale viene messo alla porta per effettuare lavori urgenti ma dei quali non esiste nemmeno un progetto". Poi, il dolente capitolo sportivo. "Quattro associazioni di basket, pallavolo e pallamano – chiudono da Azione Civica – che ospitano 500 ragazzi, si sono viste revocare le concessioni delle palestre, creando un’infinità di problemi gestionali, fra cui la perdita degli sponsor.

f.d.b.