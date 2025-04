"Non si commentano le dimissioni. Il sindaco è stato inopportuno"

Un debito pro capite, per ognuno dei circa 4.700 laghesi, sceso dai 680 euro nel 2019 ai 358 del corrente anno. Un minor indebitamento, la riduzione delle rate dei mutui ed una gestione attenta e virtuosa che hanno portato ad una crescita costante dell’avanzo libero, dai 124mila euro nel 2019 a 430mila di quest’anno. E’ un bilancio solido quello che traccia il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli, "in termini di stabilità e gestione finanziaria", dopo la presentazione della responsabile comunale Francesca Nordi arrivando ad affermare che dovrebbe essere, "in uno scenario ideale futuro", un caso di studio di "good governance". Presentato nel consiglio comunale di lunedì sera durante il quale sulle dimissioni del capogruppo Andrea Pambianchi della lista di minoranza "Lagosanto che si muove" sostituito da Carlo Menegatti ha visto il primo cittadino sindacare sulle motivazioni delle dimissioni. Menegatti lo ha redarguito affermando "esprimere un giudizio sugli altri e portarlo a vantaggio suo non è corretto. E’ stata una scelta per questioni personali e non credo sia opportuno questo suo intervento". Il primo cittadino tornando sul bilancio ha spiegato come "l’avanzo non derivi da mancate spese, ma da una migliore gestione contabile, poiché il comune sta ottimizzando le entrate, attraverso una maggiore efficienza nella riscossione di tributi, contributi e altro. Contenendo le spese correnti in modo sostenibile e reinvestendo gli avanzi in opere e servizi, migliorando così la qualità della vita cittadina". Ha parlato di un debito sotto controllo, poiché "i 5 milioni di investimenti non hanno intaccato l’avanzo, perchè l’amministrazione ha usato fondi e misure di finanziamento vincolati, quali Pnrr e programmi europei, che non gravano sul bilancio ordinario". Sottolineato come gli aumenti del 5% "sono stati minimi e socialmente sostenibili, nonostante l’inflazione galoppante, rispetto ad una media nazionale del 20%". Sulla questione Gianluca Bonazza della lista di opposizione "R-Innovare Lagosanto" ha sottolineato invece come l’addizionale Irpef sia al massimo. Tornando all’analisi di Bertarelli ha evidenziato "un patrimonio in salute, grazie a meno debiti, più liquidità e capacità di spesa futura garantita. Con l’avanzo in crescita è migliorata la capacità di autofinanziamento ed il comune non sta "accumulando liquidità", ma la sta trasformando nel corso degli anni di bilancio, in opere senza destabilizzare i conti. Un risultato reso possibile dal contenimento della spesa corrente, con l’ottimizzazione di acquisti, appalti, servizi. Entrate ben gestite, grazie anche al recupero dell’evasione fiscale su Imu e Tari. In questo modo - ha concluso Bertarelli - con un comune sano non corriamo il rischio di dover fondere Lagosanto con un altro comune". Sulla soddisfazione o meno per un’interpellanza della minoranza c’è stato un piccolo "pasticcio procedurale" chiarito da Gianluca Bonazza.

Claudio Castagnoli