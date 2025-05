"Non si dedichi il parco a chi maltratta animali"

Leggo con sconcerto la notizia dell’intitolazione di un’area pubblica a Nando Orfei. Dopo lo scempio del parco urbano perpetrato in nome del soldo, ora una nuova dimostrazione di disprezzo per l’ambiente e gli animali in una città che, in passato, è stata centro di cultura e civiltà. Il circo è ormai identificato dalle menti più avanzate come uno dei peggiori esempi di maltrattamento di animali, pratica che non ha niente a che vedere con lo spettacolo e l’intrattenimento. Ci si può divertire senza tormentare animali innocenti davanti a un pubblico prevalentemente di minori che da questa miserabile visione non imparerà il rispetto dell’alterità. Il mondo è andato avanti e la sensibilità dei più intelligenti aborre queste pratiche. E cosa fa l’amministrazione comunale di Ferrara? Intitola un parco pubblico a uno sfruttatore di animali.

Monica Bottoni