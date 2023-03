"Non si era ucciso". Questo il titolo

ARGENTA

In merito all’articolo uscito nell’edizione di ieri del nostro giornale, a pagina 19, sul processo per la morte del calciatore argentano, Denis Bergamini, c’è stato un errore nella titolazione. Riportando una delle dichiarazioni che l’allora presidente del Cosenza Calcio, Antonio Serra, ha fatto giovedì davanti alla Corte di Assise di Cosenza – "Quando vidi il corpo di Denis all’obitorio, capii che non si era ucciso" – nel testo è stata scritta giustamente, mentre ripetuta nel titolo purtroppo è uscita con un ’non’ in meno, cambiandone ovviamente del tutto il significato, perché la dichiarazione giusta è appunto: "Quando vidi il corpo di Denis all’obitorio, capii che non si era ucciso". Si è trattato di un mero errore di battitura, non dovrebbe accadare ma purtroppo è successo. Di quanto accaduto ci scusiamo innanzitutto con la famiglia del caclciatore e poi con i nostri lettori.