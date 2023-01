Non si ferma all’alt Furgone inseguito fino a Santa Maria

Il conducente di un furgone è stato fermato dopo un inseguimento tra Ferrara e Santa Maria Maddalena. Il fatto è successo ieri intorno alle 10.30, coinvolti i territori comunali di Ferrara e Occhiobello. I carabinieri, nel corso di un controllo, hanno individuato un furgone sospetto, il quale successivamente non ha rispettato l’alt. A quel punto è iniziato un inseguimento fino a via Padova e poi sul ponte del Po, arrivando sulla sponda polesana, a Santa Maria Maddalena. Qui, il furgone ha imboccato alcune vie nel centro del paese, seguito dalle gazzelle. I militari sono riusciti a fermarlo poco dopo, vicino a via Piave. I carabinieri hanno fatto rientro al comando con il conducente per i necessari accertamenti. In centro a Santa Maria Maddalena in tanti hanno assistito alla scena, tra apprensione e incredulità, fino a quando i militari non sono riusciti finalmente a bloccare il mezzo del fuggiasco.

Mario Tosatti