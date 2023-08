Non si fermano i cantieri estivi a Bondeno: Focus sul polo dell'infanzia di via Granatieri di Sardegna

Stanno proseguendo anche nelle settimane centrali di agosto i numerosi lavori in corso presso gli edifici pubblici più utilizzati di Bondeno, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza delle strutture in previsione del ritorno di studenti e sportivi. Uno dei punti nevralgici di questa serie di interventi riguarda il Polo dell’Infanzia di via Granatieri di Sardegna, che a partire da settembre tornerà ad accogliere i bambini matildei da 1 a 6 anni di età. Presso l’asilo nido è stato ultimato il cosiddetto “relamping”, ovvero la sostituzione della vecchia illuminazione interna con i più moderni ed efficienti led. Un intervento analogo è invece in corso in questi giorni presso l’adiacente struttura della scuola dell’infanzia, presso la quale è terminata la sostituzione di tutti i serramenti. A seguire, verranno anche installati dei pannelli fonoassorbenti per l’isolamento acustico.

"Per le due strutture che accolgono i giovanissimi alunni del territorio non sono previsti soltanto interventi di miglioria energetica, ma anche estetica e di fruizione degli spazi – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –: sta infatti terminando anche la ritinteggiatura delle pareti interne, un lavoro che renderà più curati e piacevoli gli spazi delle attività quotidiane. Sempre presso il Polo dell’infanzia, è stata anche interamente sistemata la guaina del tetto, per un’ulteriore miglioramento della sicurezza del fabbricato. Il relamping è un intervento finanziato con il conto termico, per il quale il Comune ha ottenuto 60 mila euro – concludono Saletti e Vincenzi –, mentre i serramenti della materna rientrano nel maxi piano di efficientamento energetico di cinque edifici pubblici che solamente per il Polo dell’infanzia prevede 260 mila euro di investimenti". Gli interventi alla duplice struttura di via Granatieri di Sardegna, infatti, non sono terminati: mancano ancora la nuova caldaia e l’installazione dell’impianto fotovoltaico per completare i lavori che comporteranno un sensibile incremento dell’efficienza energetica delle due scuole.