"Non si può odiare fino a questo punto"

Dietro il bancone della macelleria - alimentari di via Copparo, lui ascolta tutti ed è diventato il consigliere delle famiglie della borgata. Massimiliano Munerati, però, non sa spiegare quanto è accaduto: "Impossibile odiare Lauro e Graziana. Non mi capacito che si possa ferirli addirittura con una fiocina. Causare dolore a persone tanto buone, che conosco da una vita. Una coppia perfettamente integrata nella nostra comunità; anzi loro fanno parte del cuore pulsante di questa borgata. Spero soltanto che si riprendano al più presto. In modo che tutti noi possiamo riabbracciarli. Già adesso la loro simpatia ci manca tantissimo".