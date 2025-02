"Non si trovano più parcheggi"

Diana Loverso fa un ragionamento più ampio sugli studenti a Ferrara. "Sicuramente la presenza dei giovani è sempre un aspetto positivo – afferma – che crea vita alla città permettendo anche una crescita dell’economia in senso generale. Non possiamo che accoglierli bene, rappresentano un valore aggiunto". Però mette in rilievo anche alcune criticità. "Se da un lato è una buona cosa – sottolinea – possiamo anche dire che alcuni servizi vanno in sofferenza e si fa fatica. Un altro esempio, la difficoltà di trovare spazi liberi nelle aree di parcheggio che diventano carenti per una città universitaria come Ferrara. Occorre da questo

punto di vista incentivare alcuni servizi".