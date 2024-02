Non solo blues al Kafè Bacchelli. Una sera da vivere con Night Mood

Il suono notturno dei Night Mood tra i tavolini del Kafè Bacchelli. Per chi ama le sonorità raffinate, le atmosfere notturne e le contaminazioni tra soul, jazz, bossa e blues. Ecco un appuntamento da non perdere all’insegna delle note e delle emozioni. Il concerto sarà questa sera, a partire già alle 19.30, presso il Kafé Bacchelli di Ferrara.

Nello spazio del Klub Live, dedicato dal noto locale ferrarese al jazz suonato dal vivo, saranno infatti di scena i Night Mood. Si tratta di una formazione composta da tre musicisti che sono da sempre molto amati dal pubblico ferrarese che li segue nei vari appuntamenti tra sonorità ed emozioni. Nella formazine troviamo Massimo Mantovani, pianista ed anche arrangiatore, Bessie Boni, cantante ed autrice dei testi, e Stefano Peretto, batterista e compositore. Un suono “morbido e vellutato” il loro, l’eleganza e ad un tempo l’essenzialità degli arrangiamenti sono il vero tratto distintivo del trio Night Mood, che mescola elementi jazzistici a soul, R&B e ritmi bossanova. Con la voce di Bessie Boni sempre in primo piano, il trio si contraddistingue per un gusto raffinato e tutto “americano”, da cui si evince il solido background jazzistico dei tre musicisti nonché il loro profondo amore per le sonorità eleganti e sensuali della musica afroamericana in tutte le sue accezioni. Insieme da quasi due decenni sia a livello discografico che nelle esibizioni live, Boni, Mantovani e Peretto proporranno per l’occasione un repertorio che include brani di George Benson, Olita Adams, Will Downing, Randy Crawford, Anita Baker, Johnny Green e Antônio Carlos Jobim.