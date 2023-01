"Non solo smart working, sono venuti meno i sostegni previdenziali"

L’Italia non è un paese per mamme che lavorano. Ancora tante sono le donne a rinunciare al posto perché impossibilitate a conciliarlo con la famiglia. Sono, quindi, costrette a scegliere tra lavoro e maternità. Dati allarmanti che chiamano alla riflessione. "C’erano condizioni favorevoli durante il lockdown – spiega il direttore dell’ispettorato del lavoro regionale del Nod Est con competenza su 4 Regioni, Aniello Pisanti – e non mi riferiscono soltanto allo smart working. C’erano agevolazioni previdenziali importanti, che hanno favorito le mamme e che, con il ritorno alla normalità, sono venute meno".

Fra le ragioni alla base delle cessazioni dei rapporti di lavoro si registra fra gli uomini il passaggio ad altra azienda (il 75 per cento dei casi), mentre fra le donne la difficoltà a conciliare il lavoro con la cura dei figli per ragioni legate alla mancanza di servizi di cura (il 35 per cento), cui si lega l’assenza di parenti di supporto (il 26 per cento); contenuto, ma comunque presente, il numero di recessi dovuti alla mancata concessione dell’orario di lavoro part time (72 casi)".

Gli fa eco Rosa Rubino, responsabile del coordinamento del servizio utenza ispettorato del lavoro Nord Est: "Per esempio, durante la pandemia, c’era un’integrazione salariale dell’80 per cento che permetteva di mantenere una buona retribuzione. L’Inps poteva erogare direttamente l’indennità. Questo ha aiutato molto il settore dei domestici o quello dei lavori agricoli stagionali. Non solo, per le mamme c’era anche il bonus baby sitter. Insomma, tutto contribuiva a mantenere il posto di lavoro". Il problema delle dimissioni delle madri è finito sui banchi regionali: "L’idea che la cura dei figli, così come dei genitori anziani, sia principalmente in capo alle donne è un retaggio culturale ancora particolarmente radicato nel nostro contesto socioculturale", rimarca la presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti.

"L’auspicio che ci possa essere una sostanziale inversione di rotta – conclude Petitti – ha bisogno di interventi forti: dal cambiamento di mentalità interno alle famiglie, al miglioramento di tutta quella rete di servizi per l’infanzia, per la disabilità e per gli anziani, attraverso la quale le donne possano davvero accedere alle pari opportunità".

m.r.