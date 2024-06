"Non sono più un sacerdote. Vivrò da laico"

di Domenico

Bedin

In data primo giugno 2024 iI Santo Padre Francesco mi ha cocesso ‘la dispensa dal celibato e dagli obblighi connessi alla Sacra Ordinazione’. In altre parole non appartengo più

al numero dei Sacerdoti e vivrò da Laico cristiano nella nostra città e nella Chiesa.

Ho fatto io stesso questa richiesta per motivi strettamente personali. Sento il

dovere di rendere nota la mia nuova posizione perché moltissime persone in città

mi conoscono. Desidero che tutti sappiano come rapportarsi con me senza creare

imbarazzo alcuno.

Nei 44 anni da prete ho servito in tante comunità parrocchiali, ho insegnato nelle

scuole superiori e tenuto corsi di teologia. Ho costituito realtà di solidarietà che ancora dirigo. Sono stati anni bellissimi con tante luci ed ombre dovute alle mie fragilità. Spero che questa mia scelta non costituisca inciampo ad alcuno,

semplicemente rimanga la bella amicizia che negli anni è maturata. Ho il dono

immeritato della fede che desidero continuare a condividere con chiunque lo

desideri. Infine rinnovo la gratitudine e il legame profondo con la nostra Chiesa diocesana e la mia città, in particolare con i più poveri che spero di continuare a servire.