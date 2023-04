"Non toccate il nostro pronto soccorso"

CENTO

I gruppi consiliari di maggioranza e il presidente del consiglio comunale uniti per difendere il pronto soccorso di Cento, chiedendo investimenti e proponendo tavoli, preoccupati per i risultati della riforma regionale.

"Siamo contrari alla penalizzazione del nostro Ps – dicono Pd, Attiva, Cento Sicura – che, grazie al fondamentale contributo di 2.2 milioni di euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e di 365mila euro dell’Ausl è stato rinnovato ed implementato solo 5 anni fa accrescendo l’offerta sanitaria a vantaggio della comunità. Attualmente il PS centese registra 22mila accessi annui, fornendo assistenza non solo ai cittadini centesi, ma punto di riferimento per l’alto ferrarese e le province confinanti". Ribadiscono che non si possa perdere un presidio sanitario così importante, sul quale si è investito. "E’ fondamentale che il Governo sostenga maggiormente le Regioni e il sistema sanitario: tutti i cittadini devono avere garantito, in egual misura, l’accesso alle strutture sanitarie – aggiungono - Sosteniamo con decisione le iniziative che il sindaco e l’amministrazione comunale stanno portando avanti da diversi giorni sui tavoli istituzionali e politici dov’è stato ribadito con fermezza che sulla sanità centese non ci aspettiamo tagli, ma investimenti: tutela del nostro ospedale e del Pronto Soccorso, casa della comunità, impegno per salvaguardare il punto nascite. Siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per difendere il diritto alla salute di tutti i centesi".

E il presidente del consiglio comunale chiede fermamente che sull’argomento non vi siano bandiere politiche ma unione. "Non si conoscono i dettagli di tale riorganizzazione, nulla è ancora definito e non è nemmeno chiaro se tale progetto riguarderà anche il SS. Annunziata, ma è naturale che vi sia fermento e preoccupazione per il taglio di servizi ai quali accedono anche dal territorio circostante – sottolinea Matteo Veronesi - alcuni gruppi consiliari hanno anticipato l’avvio di una raccolta firme, sui social si parla di petizioni popolari e comitati, iniziative che, scoordinate fra loro rischierebbero di non servire a nulla. Il mio appello a tutti i gruppi consiliari è di unire le forze". Azioni con poco tempo e da gestire. "C’è la mia massima disponibilità a trattare il tema anche in un consiglio comunale straordinario e a promuovere la costituzione di una commissione consiliare speciale sull’argomento – prosegue - E’ fondamentale che le forze politiche si presentino unite e compatte evitando che qualcuno trasformi questa vicenda in un’operazione di bandiera la quale avrebbe risultati del tutto deludenti, almeno per quanto riguarda la difesa del Pronto Soccorso centese. Auspico dunque che per un attimo tutti i gruppi consiliari si svestano del simbolo del proprio partito e dimentichino il loro posizionamento in Consiglio, esattamente con lo stesso metodo adottato poche settimane fa sull’ordine del giorno a tutela del Punto nascite di Cento scritto in modo congiunto da tutti i Capigruppo ed approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale". Ed esorta. "Se è vero che l’unione fa la forza allora facciamolo – conclude Veronesi - Solo così si potrebbe costruire l’azione più efficace possibile, solo così si potrebbe coinvolgere attivamente la società centese a tutti i suoi livelli, solo così Cento si potrebbe presentare unita, almeno per una volta, ad una battaglia senza precedenti nella storia".

Laura Guerra