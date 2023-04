Nonna Iolanda compie 103 anni

Festa di compleanno alla Rsa Casa di riposo "Manica" di Argenta. Iolanda Orlandi (nella foto) ha salutato le sue 103 primavere. Nella semplice cerimonia, culminata col soffio sulle simboliche candeline di una torta, le hanno porto i migliori auguri, oltre che ai famigliari, in particolare i nipoti Vanessa e Marco, anche i dirigenti, operatori e gli altri ospiti della struttura. Nonna Iolanda è vedova del marito che sposò all’età di 18 anni, e da cui, di ritorno dalla guerra, ebbe un figlio. Una vita la sua, trascorsa sin da giovane col duro lavoro nei campi. Poi come sarta esperta di ricamo e cucito. Infine gestendo una macelleria a Consandolo, paese in cui ancora oggi in molti la ricordano.

n.m.