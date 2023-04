‘Nonna marciana’, il libro di Diedo alla biblioteca Ariostea

Oggi alle 17 alla biblioteca Ariostea, Gina Nalini Montanari, in supporto all’autore, presenterà il nuovo romanzo di Emilio Diedo, intitolato ‘Nonna marciana’, pubblicato per i tipi del Gruppo Albatros-Il Filo. Si tratta d’un romanzo di formazione in cui sono messe a nudo le vicende ‘bricconcelle’ e i profondi affetti della primissima infanzia dell’autore in una mappatura che evidenzia le bellezze e le asprezze campagnole territoriali, appartenenti all’entroterra veneziano. In primo piano è posta una nerboruta nonna Milia, vedova e tenace protagonista, che a Bepino (leggasi Diedo) ha fatto da madre fino all’età scolare. La trama va ben oltre l’autobiografica essendo disseminata d’invenzioni atte a rendere più succosa la lettura. Un’ampia sfaccettatura centrale del libro è dedicata a Venezia e a Marco Polo.