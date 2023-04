’Nonna Papera’ festeggia i vent’anni

In un momento in cui tante attività non resistono e abbassando serrande, a Mirabello si festeggia un compleanno speciale per la piadineria ‘Nonna Papera’ che ha compiuto 20 anni, superando le difficoltà del sisma e della pandemia puntando sulla tradizione. "Sono partita per dare un futuro a mia figlia Camilla, aiutata da mio marito Ugo Sangiorgi, e lungo la strada ho avuto la fortuna di trovare anche collaboratori che hanno saputo fare sacrifici con noi, come una famiglia – dice Ornella Cardi – abbiamo poi avuto l’affetto dei tanti clienti e a tutte queste persone e al territorio va il nostro grazie. Siamo partiti dove non c’era nulla, per dare qualcosa ai giovani e da una piccola attività da asporto siamo arrivati ad oggi con tante novità". Una donna che non si è fermata davanti alle difficoltà come la sua malattia rara. "Avere la piadineria mi ha dato lo stimolo di andare avanti nonostante la fatica perché era qualcosa di mio, di nostro – dice – abbiamo resistito al sisma poi al duro momento della pandemia, senza mai volerci spostare da Mirabello nonostante le proposte. E in questi 20 anni sono state tante le soddisfazioni: quando nel lockdown mancava il forno e la gente veniva a prendere le nostre piadine". Piadina speciale. "Siamo artigiani della piadina, fatta al momento e attenti alle tradizioni perché p importate che il gusto si leghi ai ricordi – dice – la ricetta è frutto di ricette di famiglia. Quante ne abbiamo cucinate in questi 20 anni? Al ritmo di 100 piade al giorno, per sei giorni, si parla di circa 30.000 piadine all’anno".

Laura Guerra