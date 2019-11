Ferrara, 24 novembre 2019 - Un abbraccio forte tra madre e figlio e lacrime in attesa che il giudice decidesse se Pierpaolo Alessio, ferrarese di 22 anni, accusato di avere ucciso la nonna Maria Luisa Silvestri di 71 anni doveva rimanere in carcere, come poi ha ordinato. Il giovane, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip del Tribunale di Ferrara, ha incontrato sua mamma Doriana e figlia della vittima, al riparo dai fotografi, nel palazzo di giustizia.

Non si erano più visti dal giorno dell’arresto, mercoledì scorso, compleanno della donna. Lacrime che neanche il ventiduenne, nonostante l’aria da ‘duro’, ha saputo trattenere. Sa di essere accusato della morte della nonna, che per lui è stata una seconda madre, ma non ricorda che cosa sia accaduto la sera di mercoledì. «Abbiamo cenato in pizzeria, poi siamo saliti in auto per tornare a casa a Pontelagoscuro. Parlavamo tranquillamente, poi il vuoto. Ricordo solo quando mi hanno portato via i carabinieri».

E’ la sostanza del racconto, l’unico fatto fino a oggi, del giovane al suo legale. «Ha un black out totale sull’aggressione – ha sottolineato anche ieri l’avvocato Pasquale Longobucco che lo assiste – Non ricorda neanche perché a un certo punto sulla via del ritorno, lui e la nonna siano scesi dall’auto. E’ lì che è accaduto qualcosa, ma lui non ricorda nulla».

La madre del giovane non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. E’ stata insieme a suo figlio per quanto le è stato concesso e poi ha chiesto di essere lasciata in pace. Comprensibile, essendo la madre del ragazzo accusato di avere ucciso la sua di madri.

Al momento, quindi, sulla ricostruzione dei momenti della follia di mercoledì sera in via Marconi a Ferrara, restano le parole dei testimoni che hanno dato l’allarme. A partire da Angelica, la ragazza che per prima ha notato nonna e nipote fuori dall’auto e lui che le sbatteva la testa sull’auto. «Non smetteva», ha raccontato la giovane. Poi la richiesta di aiuto di Angelica a suo cognato, l’appuntato dei carabinieri Domenico Spataro, che è sceso in strada e ha bloccato insieme a un altro ferrarese, Imed, Pierpaolo che appariva completamente fuori di sé. Tutti hanno raccontato di aver visto il ventiduenne picchiare ripetutamente la testa della nonna sul volante, fino a quando lei non ha perso i sensi e fino a quando non è stato bloccato.

Manca la sua verità. Soprattutto manca di conoscere la molla che ha scatenato tanta rabbia, e la può raccontare soltanto lui. Ma per ora non può farlo. Altro punto ancora da chiarire sul delitto è che cosa esattamente abbia ucciso Maria Luisa. Cioè se siano state le botte ricevute dal nipote o se c’è stata qualche concausa che può avere influito. Per questo domani la pm Barbara Cavallo disporrà l’esecuzione dell’autopsia sul corpo dell’anziana, nonché la consulenza tossicologica per capire se il giovane fosse sotto l’effetto di droga o alcol. «Condizione che non mi risulta» ha sottolineato ieri il suo avvocato.