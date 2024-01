Nonno, nipote e un’isola tropicale. È l’ora del racconto

Appuntamento speciale per ‘L’ora del racconto’ di oggi alle 17 alla biblioteca Bassani (via Grosoli 42). Roberto Agnelli proporrà una videolettura animata del libro di Benji Davies ‘L’isola del nonno’. Si tratta di un tema delicato affrontato da un punto di vista curioso e magico: nonno e nipotino abitano in due case vicine. Un giorno il bimbo va a trovare il nonno e questi gli mostra in soffitta una porta misteriosa. Varcandola i due si ritrovano su una nave che li conduce a una bellissima isola tropicale.