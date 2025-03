‘Nonviolenza in Italia’ con Boato. Navarra e Udi, un doppio incontro

Michele Boato torna a Ferrara con il suo terzo libro. Dopo ‘Nonviolenza in azione’ e ‘Nonviolenza per la terra’, presentati nel chiostro dell’Istituto di Storia Contemporanea nell’estate scorsa per la rassegna ’Libri per la pace’, l’autore arriva oggi con la sua ultima fatica, ‘Nonviolenza in Italia. Per l’ambiente e i beni comuni’.

E’ in programma una doppia presentazione. La mattina all’Istituto Navarra. Nel pomeriggio alle 17.30 nella sede Udi in via Terranuova 12/b. Presenta l’incontro Stefania Guglielmi, presidente dell’Udi di Ferrara. E’ organizzato dal movimento non violento di Ferrara e Udi Ferrara. Sarà introdotto da Raniera Gioacchini, docente dell’istituto Navarra. L’evento è aperto alla cittadinanza. ’Nonviolenza in Italia’ è un testo agile, costituito da schede utilissime per una conoscenza diffusa e adatto alla scuola per parlare di nonviolenza. Declinata, in questo caso, sulle tematiche ambientali, e in grado di costituire un’alternativa valida ad altre forme di lotta.

Boato si laurea in Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una tesi su Porto Marghera, dove lavora come operaio nel periodo 1971-72. Durante il servizio militare aderisce all’organizzazione Proletari in Divisa, branca di Lotta Continua che si poneva l’obiettivo di democratizzare l’esercito e contrastarne le gerarchie. Negli anni ottanta fonda gli Amici della Bicicletta di Mestre, con cui pedonalizza piazza Ferretto. Nel 1982 dà vita, a Mestre, alla prima Università Verde d’Italia, i cui corsi vengono aperti, ogni anno, da una lezione di Laura Conti. Primo consigliere regionale dei Verdi del Veneto nel 1985. Deputato verde nel 1987, inventa la prima tassa ecologica italiana, 100 lire per ogni sacchetto di plastica, e la legge che riduce all’1% il fosforo nei detersivi, risolvendo il problema eutrofizzazione dell’Adriatico. A gennaio 1989 si dimette da deputato e torna a insegnare Economia all’istituto Massari di Mestre. Dal 1990 al 2000 torna in consiglio regionale del Veneto.