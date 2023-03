Norme igieniche non rispettate Stangati bar e ristorante cinese

Nas in azione nell’Argentano: scattano sanzioni per migliaia di euro. Irregolarità in un bar di Santa Maria Codifiume e in un ristorante cinese di Argenta. L’ha accertato un’ispezione del Nas di Bologna, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, la risposta dell’arma dei carabinieri alla minaccia rappresentata dai reati contro la salute. In particolare nel bar della principale frazione di Argenta è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per aver utilizzato un magazzino non idoneo dal punto di vista igienico- sanitario per stoccarvi generi alimentari assieme a materiali di risulta e attrezzi vari. Gli stessi militari hanno altresì controllato un ristorante cinese di Argenta, ove hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro per aver violato le procedure sulla tracciabilità degli alimenti e quelle previste dal manuale di autocontrollo circa il corretto scongelamento dei generi alimentari, nonché per la lavorazione promiscua di generi alimentari di diverso tipo. I Nas hanno anche sequestrato oltre 30 chili di alimenti non correttamente conservati o scaduti.

E’ stato un giovedì intenso per le forze dell’ordine, che hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Portomaggiore e Argenta, finalizzato al contrasto della diffusione degli stupefacenti e delle violazioni al codice della strada nonché degli illeciti in materia ambientale, di igiene degli alimenti e di lavoro. In particolare, i militari della Compagnia di Portomaggiore hanno eseguito controlli a carico di cinque esercizi commerciali, oltre 60 persone e 35 veicoli, denunciando un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, un magrebino che, senza motivo, non ha esibito il permesso di soggiorno, nonché un uomo di nazionalità romena che guidava la sua vettura con un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore al limite consentito.

Franco Vanini