‘Nosferatu’ all’Ariostea

Oggi, alle 17, nella biblioteca Ariostea viene proposto ‘Nosferatu’, la graphic novel di Gianfranco Vanni (Collirio). Ispirata all’omonimo film del 1922 la graphic novel sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca (via Scienze 17). L’incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Graphic novel ispirata al capolavoro cinematografico del regista tedesco Frierich Wihelm Murnau del 1922. Il film è considerato uno dei capisaldi del cinema horror ed espressionista, a sua volta ispirato al romando di Bram Stoker ‘Dracula’ del 1897. Tutte le copie della pellicola, a causa delle controversie giudiziarie sui diritti, furono distrutte, tranne una copia “clandestina che fu salvata dallo stesso Murnau.

Gianfranco Vanni (Collirio) Insegna storia dell’arte in un liceo ferrarese. Si occupa di fumetti e illustrazioni fin dagli anni Ottanta. Ha pubblicato su importanti riviste del settore: Tempi supplementari, Frigidaire,Casting, Selen, Blue. Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http:archibiblio.comune.fe.it. Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri.