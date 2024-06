"Nostra figlia, morta a soli 19 anni . Il ricordo vive nei giovani talenti"

"Una rete d’amore" è il nome di quello che qualche giorno fa non è stato un evento, ma la prosecuzione di un’esperienza straordinaria di due genitori che nel dolore di aver perso l’unica figlia di 19 anni, nel suo ricordo divulgano amore e talento. Sono i coniugi Natascia Zanghirati e Alessandro Furegato che 3 anni fa in un incidente stradale, persero l’amata Veronica, dopo 8 giorni di coma. Tuttavia, grazie alla sua generosità e ad un suo desiderio espresso quando aveva solo 14 anni, altre 5 persone vivono con gli organi che lei aveva voluto fossero donati. L’Aido di Codigoro su iniziativa dei genitori, ha promosso due borse di studio per gli studenti del Polo Scolastico Superiore di Codigoro per studentesse. Sono state assegnate a Angel Ekechukwu e Sara Cavallari del valore di 300 euro. La dirigente scolastica Angela Lucibello, dopo la proiezione del filmato su Veronica, modella, pittrice e creatrice di abiti di moda, che nel colibrì aveva il suo simbolo, ha detto: "Grazie per averci donato forti emozioni. Per aver fatto germogliare da un grande dolore tanto amore. E grazie a te, Veronica, per continuare ad insegnarci che è più bello donare che ricevere. Ciao, Colibrì". "Posso solo esprimere parole di ammirazione – prosegue l’assessore Simonetta Graziani – per due genitori che promuovono l’amore ed allo stesso tempo organizzano incontri nei quali fare emergere il talento dei ragazzi". A fine agosto nella sala della Pro Loco ci sarà un’esposizione dei quadri dipinti dal Veronica, la settimana successiva in piazza una serata dove i giovani proporranno musica, pittura e tanto altro. "Ringrazio Natascia ed Alessandro – conclude Fausto Sangiorgi, presidente Aido codigorese – che si sono prefissi di sensibilizzare i giovani ad esprimere la volontà di donare gli organi in caso di decesso e di premiare gli studenti che si sono distinti come persone generose e buone".

c. c.