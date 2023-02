Note benefiche a favore di Ant. ‘Il segreto di Aisha’ a Casa Romei

Un concerto benefico in favore di Ant Ferrara. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi nella sede dell’associazione e l’appuntamento è per domani alle 10.30 a Casa Romei, in via Savonarola. Il ricavato dello spettacolo – dal titolo ‘Il Segreto di Aisha’, con musiche e narrazione interamente scritti dal musicista Antonio Rolfini – andrà interamente devoluto a sostegno dell’assistenza domiciliare per le persone malate. La delegazione Ant di Ferrara fornisce gratuitamente assistenza sin dal 1987, con un gruppo di due medici, due infermieri e uno psicologo. "Ritorna anche quest’anno un evento tanto atteso a Ferrara – osserva la delegata Ant di Ferrara Franca Arca –, il concerto del maestro Antonio Rolfini, che regalerà forti emozioni.

Nella splendida atmosfera di Casa Romei, si assisterà a uno spettacolo di altissima qualità e un momento d’incontro per contribuire alla raccolta fondi a favore di Ant. Questa è necessaria ed essenziale per continuare l’attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita e di prevenzione. Il mio personale ringraziamento e dell’intera delegazione al maestro Rolfini, per il costante contributo a sostegno della nostra Fondazione. Ringraziamo infinitamente Casa Romei e il direttore Sardo". Un concerto che vedrà l’esibizione di Angela Felisati (voce narrante), Simone Montanari (violoncello) ed Antonio Rolfini (pianoforte). "Il tema trattato – precisa Antonio Rolfini – è quello, tristemente noto della violenza sulle donne".

Mario Tosatti