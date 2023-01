Note da Dylan a Lou Reed

Oggi, alle 21.30, al Torrione in occasione della giornata della memoria Admah Hotel ‘Jewish Composers, American Music’ Claudia Bidoli, voce - Enrico Terragnoli, chitarra - Zeno De Rossi, batteria. Il Jazz Club Ferrara propone un percorso nella musica di compositori statunitensi di origine ebraica. Da Bob Dylan a John Zorn, Lou Reed, Simon and Garfunkel, Leonard Cohen e Philip Glass. Figli o nipoti di rifugiati dovuti fuggire dall’Europa dell’Est a causa dei pogrom e di altre persecuzioni, si sono dovuti reinventare come americani e in questo processo di trasformazione hanno in qualche modo reinventato l’America stessa. Domani Crossroads in anteprima al Torrione con un pezzo di storia del jazz italiano, Gianni Cazzola.

Il batterista emiliano si presenta in quintetto con Marco Bovi alla chitarra, Nico Menci al piano e Carlo Bavetta al contrabbasso. Con loro Carlo Atti al sax. L’evento, alle 21, con Gianni Cazzola Quintet feat. In collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna. La carriera di Cazzola inizia nel 1957 accanto a Franco Cerri e poi proseguita in decine di collaborazioni, centinaia di dischi, migliaia di concerti. Lo stile di Cazzola amplificato dal sax di Carlo Atti. Completano la sezione ritmica Marco Bovi alla chitarra, Nico Menci al piano e Carlo Bavetta al contrabbasso.

ð 3314323840.