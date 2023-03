Note da Oscar Un omaggio a Morricone

Stasera alle 21, con ‘Musiche da Oscar’, il teatro Nuovo si veste di magia con i capolavori di Ennio Morricone, compositore conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore e per i tanti premi vinti, un nome tra i più leggendari della musica da film internazionale. Con il maestro Andrea Albertini al pianoforte e alla direzione e l’orchestra ensemble Le Muse, insieme alla voce solista di Angelica Depaoli e la special guest Susanna Rigacci, sarà un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento. Il Maestro non ha bisogno di troppe presentazioni. Basta dire Morricone per parlare di due Oscar, ma anche di tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize, più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Le sue opere hanno affascinato intere generazioni, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Al pianoforte, dunque, ci sarà l’ideatore, creatore e Direttore delle Muse, Andrea Albertini che sarà capace di condurre il pubblico in un viaggio attraverso la carriera del grande maestro, tra aneddoti, curiosità e note storiche, che si celano dietro le sue musiche indimenticabili. Un salto nel passato, attraverso inedite rielaborazioni dei più famosi brani da ’C’era una volta il west’, ‘Il Buono, il brutto e il cattivo’, ‘Giù la testa’, le magiche atmosfere di Mission, quelle più moderne di Malena, del Nuovo Cinema Paradiso, assieme a memorabili canzoni, come ‘Se Telefonando’ portata al successo da Mina, e ‘Here’s to you’ cantata da Joan Baez. Un crescendo di emozioni e serena nostalgia. Con la partecipazione straordinaria della ‘Voce di Morricone nel Mondo’ Susanna Rigacci, soprano italo-svedese dal 2001 è stata la ‘Voce solista di Morricone nel Mondo’, e che proprio assieme a Le Muse e ad Andrea Albertini ha deciso di continuare a cantare le sue opere. "L’ensemble Le Muse diretto da Andrea Albertini, dimostra grande rispetto delle partiture di Morricone – afferma Rigacci, nota al pubblico internazionale soprattutto per le sue esibizioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, ‘C’era una volta il West’, ‘Giù la test’ – La qualità musicale interpretativa ed esecutiva è elevatissima. Ecco perché ho scelto di sposare questo progetto per continuare quel filo sottile e indissolubile che mi lega alle immortali musiche di Ennio Morricone".