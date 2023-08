Note d’agosto sotto il Grattacielo Lo show di Mirko Casadei apre la rassegna ’Giardino per tutti’

Al via, al parco Marco Coletta, la rassegna musicale agostana (16 appuntamenti) di ’Giardino per tutti’. Dopo la due giorni del festival ’Carino!’, in programma anche oggi è atteso il concerto di Mirko Casadei e della sua PoPular Folk Orchestra. La formazione - guidata da Mirko, figlio del celeberrimo Raoul Casadei - suonerà live ai piedi del Grattacielo, a partire dalle 21. L’ingresso - come tutti gli eventi di Giardino per tutti - è gratuito. Il calendario di appuntamenti avrà un suo culmine anche giovedì 17, quando sul palco saliranno alcuni famosi esponenti della musica italiana anni ‘80: Den Harrow, Sandy Marton, Gazebo, Johnson Righeira, Ivana Spagna. Ad aprire i concerti sarà il trio de Le Dolce Vita, in una serata che partirà dalle 20 con la cena spettacolo con accompagnamento musicale curato dai deejay Eddy e Ricky Mazza e dal vocalist Marcello Treossi (prenotazioni al 3932899176). "Il parco Marco Coletta torna ad essere protagonista di un calendario agostano di eventi musicali e spettacoli, tra grandi artisti, ospiti celebri e l’ampio coinvolgimento di realtà territoriali - spiega il vicesindaco Nicola Lodi -, accogliendo ferraresi e turisti con serate a ingresso gratuito, dedicate a un pubblico dai gusti differenti. Torniamo a vivere i nostri parchi, in sicurezza, anche con iniziative di questo tipo che danno una nuova centralità a quartieri restituiti ai cittadini".

Giardino per tutti accoglie, nel complesso, nella propria programmazione 16 serate dedicate ai generi più diversi, dal blues allo swing, dalla musica classica al Jazz, dall’Indie al Rock) e spettacoli. Martedì 8 sono attesi i Joe Dibrutto, mercoledì 9 la tribute band di Vasco, Ligabue e Zucchero ’Emilia Rock Stars’, giovedì 10 la ’The Swingers Orchestra’, venerdì 11 e sabato 12 il festival dell’Associazione Musicisti di Ferrara (Amf) con le band ‘Limite acque sicure’ e ‘The Winston Blues’. Domenica 13 la scena sarà tutta per lo swing italiano con ’ Jelly & Jam’. Si prosegue venerdì 18 e sabato 19 con il festival dell’Associazione Musicisti di Ferrara: sul palco l’AMF Brass Band e Roberto Formignani trio. Domenica 20 la The Swingers Orchestra omaggerà Benny Goodman e Artie Shaw con Paolo Tomelleri e Alfredo Ferrario. Nelle tre giornate finali - mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto - sarà il jazz a dominare la scena. Sul palco: Andromeda Turre Quintet (23), Mônica Salmaso di Alma Lírica Brasileira (24) e sempre Mônica Salmaso con l’ Homenagem a Vinícius de Moraes (25). La programmazione di Giardino per tutti è promossa dal Comune, con diverse realtà cittadine: Supermarket, Nada Mas Edizioni, Jazz Club Ferrara, associazione SoundFe aps, associazione Musicisti di Ferrara, Musicfilm, Jelly & Jam, Officina Meca, Arci Ferrara Aps, Solido, Ferrara Sotto Le Stelle, PlasticFree.