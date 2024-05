Note di pace, evento M5S in piazza contro la guerra

Note di pace: la musica che unisce e protesta, la musica come strumento di pace e protesta. Questo è il cuore pulsante di “Note di pace”, evento straordinario (domani a partire dalle 18.30 in piazza Trento Trieste) che punta a unire le persone e opporsi alla guerra e alla violenza. In un mondo troppo spesso segnato dai conflitti, questa iniziativa vuole dimostrare che la pace non è solo un’utopia, ma una possibilità concreta, raggiungibile attraverso l’impegno collettivo e la consapevolezza delle nostre azioni. Ogni nota suonata e ogni parola cantata sono un grido di protesta contro le ingiustizie che devastano il nostro pianeta. L’evento, organizzato da Pitar Kamarashev, giovane e attivo membro del Movimento 5 Stelle, laureato in psicologia, esporrà riflessioni su come le iniziative artistiche e culturali possano promuovere la pace e la comprensione reciproca. L’attivista Yasmin Mhal, studentessa universitaria, sottolineerà l’importanza dell’inclusione per prevenire la violenza e promuovere la pace. Ad arricchire il dibattito, interverranno l’europarlamentare Sabrina Pignedoli (foto) e i parlamentari Stefania Ascari e Federico Cafiero de Raho, che condivideranno le loro esperienze e prospettive. Cristiana Previati insegnante ed attrice, candidata del M5S di Ferrara reciterà un brano da lei scritto sul tema degli ultimi. Sul palco si esibiranno artisti di grande talento e impegno, ciascuno con uno stile unico e un messaggio potente. "Note di pace – così una nota – non è solo un evento musicale, ma una chiamata alle armi per la coscienza collettiva. Vuole sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di trovare soluzioni pacifiche e sostenibili ai problemi mondiali. In questo contesto, la musica diventa un potente strumento di denuncia e speranza, capace di ispirare cambiamenti concreti e promuovere la solidarietà".