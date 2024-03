’Note di primavera’ con il gospel dei Singers Project

Il gospel aprirà questo pomeriggio la rassegna di musica primaverile “Note di Primavera”. Alle 16 alla Sala 2000, il coro di professionisti Ferrara Singers Project si esibirà con un repertorio di musica che spazia dal gospel al pop, con contaminazioni jazz, blues e rock. "Un evento che si inserisce alla perfezione nel periodo pre-pasquale e che certamente attirerà l’attenzione di un folto pubblico interessato ad ascoltare buona musica – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. I Ferrara Singers Project avevano già regalato al pubblico matildeo una bellissima giornata di musica in occasione del Concerto di Capodanno 2023, per questo siamo orgogliosi di poterli ospitare nuovamente. Un ringraziamento anche all’associazione Bondeno Cultura che collabora alla realizzazione della rassegna assieme al Comune". L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito. Il “Ferrara Singers Project” è un collettivo di artisti di Ferrara, molti dei quali docenti presso le più importanti scuole di musica del territorio nato nel 2021; costituito da cantanti e musicisti professionisti, provenienti da diversi ambiti creativi e dalla consolidata esperienza musicale, si distingue per il sound personalissimo, che è la mescolanza di differenti stili musicali, dal gospel al pop, attraverso contaminazioni jazz, blues, rock, fino a proiettare ritmi, fusioni e atmosfere vocali dal sapore unico. Il Ferrara Singers Project è una realtà che si esprime con un linguaggio aperto e diretto grazie a una vocalità sfaccettata per dare il proprio contributo alla promozione e divulgazione della cultura corale con radice blues.

cl.f.