Note e colori. Ricordando Francesca

di Francesco Franchella

‘Ricordando Francesca’. Mecenate di una cultura trasversale ed eclettica, la presidente dell’associazione culturale Olimpia Morata, Francesca Mariotti, se n’è andata ormai da più di due mesi. Tuttavia, la sua memoria si mantiene viva grazie ai soci che "con questo insieme di eventi – spiega la rappresentante legale dell’associazione, Nadia Miani – intendono omaggiarla. Francesca, raccogliendo l’eredità della madre Maria Grazia (fondatrice dell’Olimpia Morata), ha proseguito quell’importante impegno di divulgazione della cultura, con grande entusiasmo e vivacità, prodigandosi per la promozione dell’arte in tutte le sue espressioni, non solo a Ferrara". In questo solco, si inseriscono gli incontri organizzati. Inizieranno tutti alle 16, a partire dal 29 aprile, con l’inaugurazione all’insegna di un ‘Album ricordo di Francesca’. Per l’occasione, verranno esposti i quadri di Maria Luisa Genta, Alberto Rizzi, Vittorio Vecchi e Terry May, accompagnati dal violoncello di Simone Montanari e da un’esibizione di danza. Domenica 30, invece, Antonio Pandolfi parlerà della ‘Storia di Piazza Ariostea e la sua Colonna’. Martedì 2 maggio verranno eseguite due pièce teatrali - ‘Leonardo e il genio ribelle’ e ‘Bicicletta…ac passion’ – e quindi, alle 21, si presenterà il libro di Marisa Roncati e Giangi Cappai ‘Non avrai altri denti’ (Baldini+Castoldi) con prefazione di Vittorio Sgarbi. Il giorno dopo, Alfredo De Filippis proporrà, attraverso suoi filmati, un viaggio nel tempo e nella storia di Ferrara: la basilica di San Giorgio, Palazzo Roverella e il Delta del Po. "Un omaggio significativo alla memoria di Francesca e della madre, Maria Grazia", commenta Anna Mazzoli, socia e presentatrice dell’evento. Venerdì 5, invece, ci sarà un’interessante esposizione e presentazione (a cura di Daniela Marzocchi) su ‘Pietre e pagine preziose, incursione tra i gioielli di alcune epoche storiche’. La rassegna di eventi si concluderà il 6 maggio: per la Giornata della Poesia, i soci Giulia Zoso, Bruno Montanari e Alberto Rizzi reciteranno le loro poesie, mentre Simone Montanari al violoncello dedicherà ‘Prokofiev op. 134’ a Francesca Mariotti. "Esprimo un’enorme riconoscenza nei confronti dell’associazione per queste manifestazioni – conclude il marito di Mariotti, Massimo Borelli – sono molto commosso".