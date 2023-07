Note e sapori per otto serate ‘Night and blues’ nel chiostro

Torna per la sua 21ª edizione Night&Blues, che renderà Santa Maria della Consolazione ‘il chiostro più musicale di Ferrara’. L’edizione 2023 della rassegna musicale organizzata dal Rione Santo Spirito si terrà come di consueto in via Mortara 98, con ingresso ad offerta libera.

Sarà in due weekend ‘lunghi’: da domani a domenica 23 luglio e da giovedì 27 a domenica 30 luglio. In caso di maltempo i concerti saranno recuperati nella prima parte della settimana. "Non ci ha fermato neanche la pandemia – dice il presidente del Rione Matteo Cristofori –. Night e Blues è un marchio convalidato, ma condividiamo una linea nuova, migliorando la manifestazione spostandoci da blues e jazz ad otto serate dedicate a tributi e cover, nel tentativo, insieme all’assessorato, di rendere il chiostro più turistico". Ad inaugurare saranno i Savannah Affair, a cui seguiranno i Queen Vision, ‘Impresa Eccezionale’, tributo a Lucio Dalla, i 60 Lire. Il weekend successivo Les Irlandiis, l’Ostetrika Gamberini, i Dire Straits Over Gold e Pianeta Zero, che con un omaggio a Renato Zero avrà invece il compito di chiudere domenica 30 luglio. Presso il Chiostro sarà possibile anche cenare con piatti freddi, cappellacci, menù vegetariani o con lo stinco. Le cucine apriranno alle 20 ed è consigliata la prenotazione.

Il concerto inizierà alle 21,30. "Night & Blues – dichiara l’assessore Matteo Fornasini – è una tradizionale e consolidata manifestazione che offre la possibilità al Rione di Santo Spirito e alla città di far conoscere anche ai turisti un luogo meraviglioso come il chiostro di Santa Maria della Consolazione. In questi anni è diventato sempre più complesso organizzare eventi di questo tipo e se Santo Spirito riesce a farlo, così come altre contrade per altre manifestazioni, significa che alla base c’è un gruppo di volontari che sono diventati nel corso degli anni dei professionisti degli eventi, riuscendo a organizzare manifestazioni di alto livello. Il programma è ricchissimo e rappresenta anche quest’anno uno degli appuntamenti musicali estivi che più caratterizzano la nostra città". Sarà al fianco del Rione anche Avis. La serata del 21 luglio sarà dedicata a Florio Ghinelli, presidente dell’associazione, recentemente scomparso, grande amante della musica dei Queen. Sabato 29 luglio saranno ricordate tre persone care al rione: Massimo Malaguti, Roberto Fusi e Daniela Cirelli.

Lucia Bianchini