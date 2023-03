Note e suoni che scandiscono la giornata

"Le note acute e gravi della nostra vita, come i giovani trovano loro stessi nella musica". Così si intitola la prova della 3^C, una classe della scuola secondaria di I grado ’A. Zappata’, dell’Istituto comprensivo di Comacchio. I giovani cronisti sono stati seguiti dalla prof Elena Bellotti. Si è appena concluso il 73° festival della canzone italiana e noi alunni della terza C ci troviamo a riflettere su quanto sia importante la musica per noi giovani. Possiamo dire, che per i giovani d’oggi, la musica è una valvola di sfogo e quindi diventa ’L’essenziale’, come cita il ritornello di una famosa canzone di Marco Mengoni, vincitore di questa edizione del festival. Ribadiamo che la musica è essenziale nella vita di un adolescente e lo rimane nella vita di un adulto. Le nostre giornate sono accompagnate dalla musica, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, anche senza accorgercene, dal momento che ascoltiamo continuamente le nostre canzoni preferite: guardando la TV, giocando ai videogiochi, durante i tragitti in auto, lunghi o corti che siano, per raggiungere la scuola, la palestra o gli amici. In alcuni casi, addirittura ci svegliamo con la musica e mentre ci prepariamo per andare a scuola, continuiamo ad ascoltare le nostre canzoni preferite, nelle quali molte volte ci immedesimiamo perché rispecchiano il nostro mood; conseguentemente, data la sua costante presenza nelle nostre giornate, la musica diventa una parte integrante di noi stessi. La musica ci dà la giusta carica per affrontare la giornata e iniziarla al meglio, in modo felice e spensierato; anche quando facciamo i compiti, pratichiamo sport o semplicemente andiamo a camminare, la costante è sempre lei: la musica.

Oggi binomio indispensabile per i giovani: musica e cuffie, diventate indispensabili e inseparabili, quasi i migliori amici degli adolescenti; non solo cuffie, ma anche auricolari, utilissimi per isolarci dal mondo e per ascoltare la musica che più ci piace senza vergogna e senza paura di essere giudicati. Noi adolescenti troviamo nella musica un modo per ’sfogarci’, per liberare la mente e mettere da parte preoccupazioni e disagi; mentre gli adulti trovano nella musica soprattutto ricordi e passioni del tempo passato. La musica è sempre stata una parte della storia dell’uomo, sin dai tempi più antichi, attraverso la nascita di una vasta gamma di strumenti a percussione, che sono la forma di strumento musicale più primitiva e semplice. Ci sono vari modi per ascoltare musica e si può parlare di una vera e propria rivoluzione negli ultimi decenni, non solo a livello di genere, ma anche per quanto riguarda i supporti di riproduzione, come ad esempio numerose app, tra cui Spotify.