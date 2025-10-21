Note liete all’asilo Giordani. Ok all’indirizzo musicale

Da poche settimane l’Asilo "Giordani" di Cento fa parte delle scuole dell’infanzia ad indirizzo musicale. E’ l’unico del territorio. Dopo aver inserito, per due anni, la musica nel programma delle attività, da questa annata scolastica l’istituto di via Cremonino è stato associato al Siimus, l’associazione nazionale che appunto raccoglie le scuole ad indirizzo musicale. Gli allievi parteciperanno, quindi, a lezioni e attività, coinvolgenti anche le famiglie. I larghi e ben organizzati spazi del "Giordani" comprendono anche il teatrino "Borselli" capace di ospitare incontri e progetti. "Quando un bambino canta o suona, osservano i dirigenti scolastici, sta usando la sua stessa creatività e la sua immaginazione migliorando così lo sviluppo armonico e spontaneo". Non solo: "I bambini imparano ad ascoltare e ad essere ascoltati inserendosi nell’ambiente molto spontaneamente". Presidente dell’Asilo è Marina Malagodi e vicepresidente Maurizio Dinelli. L’ Asilo "Giordani" vanta quasi 160 anni di vita essendo stato fondato poco dopo l’unità d’Italia. Se Antonio Giordani fu tra i massimi promotori della scuola insieme a don Vito Facchini (laici e cattolici insieme), il primo presidente Giuseppe Borselli (numero uno anche della Cassa di Risparmio) stanziò ingenti fondi. Altrettanto fece la moglie Felicita che finanziò la costruzione di un "bagno con vasca" che all’epoca (fine ‘800) rappresentò una tappa importantissima sulla via del progresso sociale (vinse anche un premio all’esposizione regionale). Quanto ai Giordani, si impegnarono fortemente sia Antonio sia il figlio Carlo che lasciò tutte le sue sostanze all’Asilo. Determinante è stato il ruolo della Cassa di Risparmio di Cento (ora della Fondazione) che all’inizio degli anni ‘80 dell’800 acquistò l’attuale area con casette incorporate e le ristrutturò. Nella classe dirigente di allora era chiarissima l’importanza di un asilo, capace di raccogliere (anche dalla strada) molte decine di bambini, educarli (leggevano, facevano di conto e ricevevano istruzioni pratiche e socializzanti) e farli vivere in un ambiente costruttivo. L’Asilo "Giordani" è dunque una scuola materna privata sorta per volontà di un gruppo.

Alberto Lazzarini