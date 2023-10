Note per Fanny, la Mendelssohn ‘dimenticata’

Nuova proposta elaborata in chiave femminile da Bal’danza: oggi alle 10.30 Ferrara Musica al Ridotto ospiterà la pianista Martina Frezzotti, musicista dalla pregiata attività internazionale, docente al conservatorio Tartini di Trieste, tra gli ultimi allievi del leggendario pianista russo Lazar Berman. Ammessa appena ventenne al conservatorio Caikovskij di Mosca nella classe di Elisso Virsaladze, ha conseguito il dottorato di Laurea col massimo dei voti, prima italiana nella storia dell’ateneo moscovita.

Nel 2022 Martina Frezzotti ha pubblicato per Piano Classics un Cd dedicato all’opera pianistica di Fanny Mendelssohn, contribuendo così a riportare attenzione su un’autrice nota solo per essere stata la sorella di Felix, e il contenuto del Cd sarà il medesimo del suo recital. Fanny Cäcilie Mendelssohn-Bartholdy, sposata Hensel (Amburgo 1805 - Berlino 1847), è stata in realtà una pianista e compositrice tedesca di assoluto rilievo e la sua attività ha conosciuto da tempo una significativa rivalutazione, riportandola al contesto della condizione femminile dell’epoca.

Molte delle sue composizioni– come il Notturno in sol minore, il Nocturne napolitano e l’Introduzione e Capriccio con cui Martina Frezzotti aprirà e chiuderà il recital – sono in forma breve, nel genere del Klavierstück, non per limiti creativi personali, ma a causa della posizione di Fanny Mendelssohn nella società del tempo. Stile e linguaggio sono molto simili a quelli del fratello, a cui furono offerte opportunità di viaggiare e presentare opere orchestrali in grandi sale da concerto, mentre per Fanny era prevista la dimensione dell’intrattenimento domestico, seppur rivolto ad un’alta cerchia sociale.

Dopo aver sposato il pittore di corte prussiano Wilhelm Hensel, iniziò a tenere una serie di concerti salottieri di successo, con la partecipazione di noti compositori come Franz Liszt e Clara Schumann, che apprezzarono molto la sua arte. Il piatto forte del recital di Martina Frezzotti sarà costituito da ‘Das Jahr’, un ciclo di pezzi che descrivono i mesi dell’anno, frutto del lungo soggiorno della compositrice in Italia tra il 1839 e il 1840. La musica venne scritta su fogli colorati e illustrata da suo marito Wilhelm, e ogni pezzo venne anche accompagnato da una breve poesia. Un’occasione imperdibile, quella di oggi, per conoscere e apprezzare il talento di una grande musicista e riscolprire le musiche di un’artista che ha segnato la storia della musica.