Note, strumenti e tanta passione. Riparte la scuola di musica moderna

L’associazione Musicisti di Ferrara riapre la scuola di musica moderna dopo la lunga estate passata ad organizzare eventi, in collaborazione con tante realtà culturali e istituzionali.

Da lunedì primo ð 0532 464661 o mandando una mail a: segreteria@scuoladimusicamoderna.it. Le attività offerte dalla Scuola di Musica Moderna che opera dal 1990 in convenzione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, sono molteplici e hanno lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone alla cultura musicale. A partire da quest’anno, il corpo docente si arricchisce di un nuovo membro Enrico Cipollini con i corsi di Dobro/Lap Steel Guitar, Language Of Music e Songwriting. Inoltre, Amf Scuola di Musica Moderna è entusiasta di annunciare, in collaborazione con Outatime Swing Dance School di Luca Mcfly Rizzioli e Carlotta Mignani, il lancio di nuovi corsi di ballo swing. Possiamo riassumere queste attività in quattro macro aree: 1. Corsi principali che prevedono il pagamento di una quota mensile. 2. Corsi complementari di Teoria 1°,2°,3° livello, Musica d’insieme, Musica d’insieme 6/12 anni, AMF coro, Coro per bambini 6/12 anni, e Home Recording gratuiti per chi si iscrive ad un corso principale di strumento e canto e accessibili, insieme ai corsi speciali, con una minima quota annua d’iscrizione anche per chi non è iscritto ad un corso principale. 3. Corsi speciali (di gruppo) Come i corsi complementari possono essere frequentati sia da allievi già iscritti o no ad un corso principale previo il pagamento di una quota una tantum che possiamo considerare quasi simbolica e comprendono Amf Brass Band, Barbershop e Ritmìa® e Songwriting. 4. Attività ad ingresso libero per tutti (gratuite) come le Guide all’ascolto sulla musica moderna e classica sia per adulti che per bambini, gli incontri culturali, le presentazioni letterarie, i concerti, per un totale di circa 60 appuntamenti all’anno. I docenti e i corsi: Viviana Corrieri: canto moderno, indirizzo pop, rock e impostazione vocale di base. Giacomo Zatti: canto moderno, indirizzo musical, pop, vocal coach. Roberto Formignani: chitarra indirizzo blues, rock, country, pop, slide

Lorenzo Pieragnoli: chitarra indirizzo pop, jazz, ritmica, funky e propedeutica bambini. Roberto Poltronieri: ukulele, banjo 5 corde, chitarra indirizzo pop, country, bluegrass. Andrea Taravelli: Basso elettrico. Lorenzo Baroni: Basso e contrabbasso. Alessandra Gavagni: Pianoforte, indirizzo classico e propedeutica bambini. Ludovico Bignardi: pianoforte.

Ricky Scandiani pianoforte. Corrado Calessi, tastiere e composizione moderna con indirizzo pop e jazz. Lele Barbieri, batteria indirizzo afro cubano, latin, sessioni di musica d’insieme Roberto Morsiani, batteria indirizzo blues, funky rock. Michele Semenza, coro Barbershop. Stefania Bindini, Sassofono e clarinetto. Vito Princigalli: tromba. Julie Amanda Shepherd: violino e viola indirizzo classico e pop. Ambra Bianchi: corso di flauto traverso, propedeutica strumentale e canto fino a 12 anni, ritmìa per bambini, corsi di formazione per adulti, insegnanti e musicisti nel nuovo Dipartimento Metodo Ritmìa® riconosciuto dal Miur. Francesca Marchi: canto per bambini dai 6 a 12 anni. Enrico Cipollini: dobro/Lap Steel Guitar, Language Of Music. Raffaele Cirillo: home recording. Flavio Piscopo, percussioni. Paolo Giacomini, armonica a bocca. Sandro Pasqual, violoncello