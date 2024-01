Note tra Beethoven e Šostakovič. Il trio Pantoum suona alla memoria

Prosegue la programmazione cameristica di Ferrara Musica con il concerto in programma stasera alle 20.30. Il Trio Pantoum – classificatosi al primo posto, tra gli altri, al Premio Trio di Trieste (2022) e al Concorso Haydn di Vienna (2023) – sarà ospite del teatro Comunale, protagonista del terzo e ultimo appuntamento del progetto di musica da camera incentrato su tre Trii ‘alla memoria’: tre brani scritti da grandi compositori russi come Čajkovskij, Rachmaninov e Šostakovič, per commemorare la scomparsa di tre amici a cui erano molto legati. Dopo i concerti del Soleri Trio e del Trio Chagall, il Trio Pantoum suonerà il Trio op. 67 composto da Šostakovič nel 1944 per ricordare Ivan Sollertinskij, uomo di cultura e critico musicale suo grande amico, accostato al Trio op. 70 n. 2 di Beethoven.

Il concerto prende il via con quest’ultimo: il Trio fu composto nel 1808, anno eccezionale in cui Beethoven completò sia la Quinta sia la Sesta sinfonia. I due Trii dell’op. 70 sono dedicati alla contessa Anne Marie Erdòdy, una delle poche donne davvero influenti nella vita del compositore, nel cui salotto viennese si davano ritrovo gli aristocratici e gli intellettuali del tempo. Insieme al Trio ‘degli Spettri’ e al Trio ‘Arciduca’, il Trio op. 70 n. 2 forma una triade che molti critici considerano la più alta espressione della creatività beethoveniana nella musica da camera. Si tratta di un lavoro intensamente romantico, costruito "alla maniera musicale di Haydn" con in più l’elegante scrittura, la brillantezza melodica e il "razionalistico spirito sonoro" propri di Beethoven.

II programma prosegue poi con il Trio per pianoforte, violino e violoncello op. 67 di Šostakovič, che fu scritto nel 1944 e valse al compositore russo la seconda vittoria al Premio Stalin. Un evento che gli procurò maggior fiducia dopo la violenta critica e relativo bando della sua opera Lady Macbeth del distretto di Mzensk. La composizione è dedicata al caro amico Ivan Sollertinskij, erudito russo, musicista e musicologo, morto poco tempo prima.