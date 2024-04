Note tra capolavori e monumenti. Il violino di Obiso alla pinacoteca

Quando il patrimonio monumentale di una città viene abitato dalla musica, che esce dal teatro, il risultato non può che essere l’emozione: così, si può pensare che sia emozionante assistere all’esibizione di uno dei violinisti italiani di maggior talento, Andrea Obiso, seduti nel salone di palazzo dei Diamanti, all’ombra del magnifico affresco del XIV secolo, con il Trionfo di Sant’Agostino di Serafino de’ Serafini, staccato dalla distrutta chiesa di sant’Andrea. A permettere questa esperienza è Ferrara Musica, che per la rassegna ‘Ferrara Musica Xtra’ ha deciso di uscire dal Comunale e di portare la musica in altri spazi della città, come la Sala Estense, l’ex Teatro Verdi e palazzo dei Diamanti. La rassegna, curata dal violinista e assistente alla direzione artistica Nicola Bruzzo, è organizzata in collaborazione con il Comune, le Gallerie Estensi e il laboratorio aperto Ferrara ex Teatro Verdi.

"Si tratta di un’iniziativa importante, che conferma l’impegno per la cultura musicale di una realtà come Ferrara Musica – afferma l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli –. È un evento che rappresenta un’opportunità in più per il nostro teatro di estendere la propria presenza culturale al di fuori dei suoi spazi tradizionali: la musica può trasformare gli spazi urbani in cui viviamo in un concetto allargato di rigenerazione urbana culturale e musicale". "Xtra ha diversi significati tra cui ‘al di fuori’, ‘pregiato’, ‘straordinario’, ‘aggiuntivo’, ‘eccellente’: tutti aggettivi adatti a descrivere questa serie di tre concerti – spiega Bruzzo –. L’intenzione della rassegna è quella di incontrare pubblici diversi e al contempo di portare il proprio pubblico in altri spazi" Si inizia venerdì 10 maggio, alle 20.30, nell’appena restaurata Sala Estense, con l’atipico ensemble orchestrale senza direttore Spira Mirabilis, impegnato in una celebrazione di Schubert, con l’esecuzione della Sinfonia ‘Incompiuta’ in si minore D. 759 e di altri brani, tra cui tre Lieder per voce e orchestra trascritti da Max Reger. Si proseguirà venerdì 17 maggio alle 20.30 all’ex Teatro Verdi, spazio storico ora moderno e minimale, con l’estroso e ispirato pianista Gabriele Carcano, tra i pianisti italiani più affermati, vincitore di numerosi premi, con una carriera internazionale che spazia dai recital ai concerti con orchestra e alla musica da camera: si esibirà con gli Impromptus op. 90 di Schubert e le Quattro Ballate op. 10 di Brahms.

La rassegna concluderà il proprio percorso domenica 26 sempre alle 20.30 nel meraviglioso salone della pinacoteca Nazionale a Palazzo dei Diamanti, luogo protagonista della scorsa rassegna, e ospiterà Andrea Obiso – tra i violinisti italiani di maggior talento, da quattro anni violino di spalla dell’Accademia di Santa Cecilia –, e Mario Montore, vincitore di numerosi concorsi solistici nazionali e internazionali e membro del Quartetto Avos. Questo affiatatissimo e importante duo eseguirà capisaldi della letteratura per violino e pianoforte: Il Gran Duo in la maggiore di Schubert e la Terza sonata in re minore di Brahms. I biglietti (da 5 a 20 euro per il concerto del 10 maggio, da 5 a 15 euro per gli altri due concerti) sono acquistabili in presenza alla biglietteria del Teatro Comunale e online sul sito ferraramusica.it.