NOTIZIE IN BREVE

Un memorial per ricordare tre personaggi che hanno fatto parte della storia del Team Volley Portomaggiore: Mauro Pariali, Michele Goberti e Alberto Coppi. Si terrà nel periodo fieristico, la manifestazione portuense più importante dell’anno, sabato 16 settembre alle 19.30 nel palazzetto, una partita tra il Team Volley e la 4 Torri Ferrara. Mauro Pariali è stato protagonista della pallavolo a tinte gialloblù, prima giocatore, poi allenatore e direttore sportivo; per tanti anni a Portomaggiore e, purtroppo solo per un breve periodo a Ferrara, prima che una grave malattia se lo portasse via ancora giovane. Michele Goberti era componente dello staff, accompagnatore e autista del pulmino, mentre Alberto Coppi era una sorta di mascotte, grande appassionato benvoluto da tutti, collaboratore cui tutti si rivolgevano per risolvere dei piccoli-grandi problemi. "Da tempo volevamo fare assieme alla società sportiva qualcosa in memoria di Mauro Pariali, poi nostro malgrado abbiamo avuto anche i lutti di Michele e Alberto – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – Tre figure importanti per la pallavolo e in generale per lo sport nella nostra città, figure amate e rispettate, tre gravi perdite. In occasione della Antica Fiera si concretizza questo memorial per ricordarli. Grazie all’ex presidente del Team Volley Massimo Gallerani e alla Federazione Fipav Ferrara, e soprattutto alle società Team Volley Portomaggiore e alla 4 Torri Ferrara per avere accettato di organizzare questa partita in memoria dei nostri amici dello sport prematuramente scomparsi".

Franco Vanini