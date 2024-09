Notorious e Film Corto Festival . Un patto nel nome dell’ambiente

La città di Ferrara, già celebrata come patrimonio Unesco e ‘Città del Cinema’, si prepara a diventare il fulcro del mondo del cortometraggio grazie all’annunciata collaborazione tra Notorious Cinemas e il Ferrara Film Corto Festival (Ffcf) ‘Ambiente è Musica’. La partnership promette di portare innovazione e prestigio, a partire dalla settima edizione del Ffcf, in programma dal 23 al 26 ottobre, con eventi che si svolgeranno nella sala ex refettorio del chiostro di San Paolo e nella rinnovata Sala Estense. L’obiettivo primario del Festival è quello di esplorare il tema dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature e connotazioni, non limitandosi al tema del cambiamento climatico, ma considerando l’ambiente come luogo di connessione e di infinite possibilità e alternative. Esso mira a promuovere la cultura della sostenibilità, soprattutto in ottica di diffusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, tra i quali promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti o garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età, considerando il cinema un importante tema di benessere. In tale direzione, il Festival intende promuovere e valorizzare, direttamente o indirettamente, l’accrescimento sociale e culturale dei cittadini. Da sempre Notorious Cinemas è impegnata nell’obiettivo del minor impatto ambientale possibile, dai materiali utilizzati per gli arredi alle forniture energetiche, utilizzando quelle provenienti da fonti rinnovabili, fino all’utilizzo di packaging compostabili per il food&beverage, e alla creazione di partnership con realtà impegnate nel sostenibile.