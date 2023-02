’Notre Dame de Paris’ stasera al teatro Nuovo

Il Balletto di Milano torna al Teatro Nuovo, dopo i successi delle passate stagioni e dopo quello di quest’anno nell’interpretazione de "Lo Schiaccianoci". Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto il mondo, considerato tra le realtà di maggior livello artistico, stasera alle 21 con "Notre Dame de Paris", nuova versione ispirata al celebre romanzo di Victor Hugo, nella Parigi del 1482. La creazione di Notre-Dame de Paris di Stephen Delattre per il Balletto di Milano, pur incentrando su Frollo il ruolo principale, rispetta fedelmente la storia di Esmeralda e di come, in un mondo sempre più votato all’apparenza, l’aspetto esteriore e il modo in cui si appare sia oggetto di giudizio e pregiudizio da parte della gente. Tra i tanti argomenti, anche la denuncia del potere della religione sulla società e l’impossibilità di alcuni amori. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente per la bravura degli interpreti impegnati nelle tante ed avvincenti coreografie, per le musiche e per l’allestimento.

Stephen Delattre è infatti considerato un coreografo appassionato e innovativo che utilizza elementi della danza classica e moderna per sviluppare il proprio linguaggio del corpo. Come danzatore ha lavorato a livello internazionale, per poi stabilirsi a Magonza dove ha dato vita alla Delattre Dance Company, per la quale ha creato numerosi lavori di successo, tante le coreografie a livello internazionale per prestigiose compagnie, tra cui l’étoile dell’Opéra di Parigi Marie-Agnès Gillot per la quale ha creato ’Rain in her dark eyes’ presentato al Teatro Bolshoi di Mosca per il 20° anniversario del Benois de la Danse (2012) e le étoiles internazionali Polina Semionova e Dmitry Semionov per Face my Fears. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui spicca l’alta onorificenza di "Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres" da parte del Ministero della Cultura Francese per il suo importante lavoro internazionale.