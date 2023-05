’Notte Bianca’ e ’Festa di Primavera’ Il centro si anima nel week end

È tutto pronto per ‘La Notte Bianca’ ed ‘È Festa di Primavera’ che oggi e domani animeranno il centro di Copparo, e che coincideranno quest’anno con uno speciale compleanno: i trent’anni della ComArt Copparese. Ricchissimo il calendario di entrambe le giornate, la prima condotta da Ester Dianati di Radiosound e conclusa dal concerto, alle 22, ‘Celebrity Stars’, tributo alle icone femminili della musica, e la seconda presentata dalla conduttrice televisiva Cristina Cremonini e chiusa, alle 20, dal ‘The Pitz-Poltro Show’, incontro tra Andrea Poltronieri e The Pitzbull Live. Oggi si parte dalle 9 con l’inaugurazione dell’esposizione ‘Archeologo in mostra’, in Galleria ‘Alda Costa’; nel pomeriggio alle 18 apre il Mercatino Creativando e alle 19 parte la seconda camminata ‘A smorz la television e a vaga far du pass par Cupar’, il cui ricavato sarà devoluto ad Ant per le giornate di prevenzione rivolte alla comunità. Per chi rimane in piazza, dalle 19, sul palco centrale si tengono le esibizioni di ballo e di canto.

Si possono anche trovare in viale Carducci aperitivi e cena con intrattenimento musicale, in via Roma i mercatini con le specialità del territorio, in via Garibaldi la moda e l’arte con ‘L’emozione di un minuto’, in piazza il torneo di toro meccanico a squadre. Il programma potrebbe subire modifiche in base al meteo, ma le esibizioni di ballo e canto e il concerto ‘Celebrity Stars’ si terranno in caso di maltempo al teatro ‘De Micheli’. Domenica si riparte alle 9 con Bimbi in Bici, il cui ritrovo è in via Roma lato scuola, per poi proseguire alle 10 in piazza della Libertà con i laboratori di ceramica artistica e di attività ludico didattica e con il Truccabimbi. Alle 10 è previsto il taglio del nastro e tante attività: le passeggiate a cavallo nei giardini, dove si può trovare anche il laboratorio Mani Abili, sul palco centrale tik tok dance e kids music e yoga per bambini. E ancora pilates accompagnato da violino e violoncello, la presentazione della nuova collezione di gioielli, la gara di torte benefica, i tornei di basket e toro meccanico. Nel pomeriggio, dalle 16.30, sul palco centrale sono previsti l’intrattenimento musicale, le sfilate di moda, le dimostrazioni di danza aerea, e molto altro ancora. Alle 17.30, in via Roma, i Vigili del Fuoco propongono la simulazione di recupero di un infortunato. Per entrambe le giornate sono programmati i mercatini, il parco divertimenti, lo street food e lo stand gastronomico.