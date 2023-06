’Notte celeste’, la festa del benessere termale

Torna la festa dedicata al benessere e alla promozione dei benefici delle acque curative, nel week-end tra venerdì e domenica. Si tratta de ‘La Notte Celeste’, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e giunta alla sua undicesima edizione, cui aderisce anche l’unico centro termale della provincia di Ferrara: Thermae Oasis – Terme di Comacchio, pronto ad aprire le porte al pubblico per una giornata all’insegna della salute e del divertimento. Alla presentazione dell’evento, ieri presso la struttura che sorge a Lido delle Nazioni, hanno partecipato la presidente di Thermae Oasis Cristina Rizzardi, la dottoressa Annamaria Di Sebastiano, la vice sindaco Maura Tomasi, l’assessore al Turismo Emanuele Mari e Paola Abile di New Star Production. ‘La terra dello star bene’ è il claim dell’evento che vuole valorizzare un importante servizio: "Un evento – ha rimarcato la vice sindaco Tomasi – che ha la finalità di promuovere il territorio nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature. Comacchio e i suoi Lidi non sono solo natura, mare, cultura, archeologia, ma anche terme. E ‘La Notte Celeste’ consentirà di far conoscere questa eccellenza, convenzionata con il Sistema sanitario nazionale". Un appuntamento importante, dunque, il cui momento clou sarà nella giornata di sabato con diverse iniziative collaterali: un evento "che sarà supportato dal Comune – ha aggiunto l’assessore Mari -. Vi sarà uno stand allestito a Lido Nazioni (tra Lungomare Italia e viale Jugoslavia) dove saranno illustrate le iniziative in programma". Cristina Rizzardi ha sottolineato come l’evento sia occasione per far conoscere le terme, di cui ha ricordato brevemente la storia. È stato suo padre Elio Rizzardi a dare vita allo stabilimento termale, dopo la scoperta della presenza di acqua termale salsobromoiodica nel sottosuolo. A svelarne le proprietà terapeutiche è stata la dottoressa Annamaria Di Sebastiano, che ha altresì spiegato come sia l’acqua termale sia indicata per il trattamento di patologie croniche come allergie, sinusite, otite catarrale.

v.f.