Notte da leggenda nel segno dei Pink Floyd

Sarà "Una notte da leggenda con le voci dei Pink Floyd" quella che si svolgerà stasera al camping al Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi. La struttura gestita da Franco e Arnalda Vitali si prepara a vivere una serata senza precedenti, un evento che unisce due anniversari storici in un abbraccio ideale tra passato e presente. Sessant’anni fa, nascevano sia i Pink Floyd, il gruppo che avrebbe rivoluzionato il rock, sia il celebre resort di Comacchio e per commemorare la ricorrenza due testimoni d’eccezione dell’epopea floydiana, Machan Taylor e Franka Wright. Taylor, voce corista che ha viaggiato il mondo nel tour "Delicate Sound of Thunder" e ha lavorato con giganti della musica come Sting e Aretha Franklin. La Wright, moglie del compianto tastierista e fondatore dei Pink Floyd Richard Wright, donna dal carattere forte e dalla vita intrecciata indissolubilmente con le vicende della band. Entrambe saranno le protagoniste di una serata di racconti, emozioni e musica. Ad accompagnare il pubblico nei retroscena di una delle band più iconiche di sempre la giornalista americana d’assoluto prestigio, Ada Iliopoulou, che ha all’attivo interviste a personalità come Elon Musk, David Gilmour e i Rolling Stones. Una cornice unica poichè a pochi chilometri da uno dei luoghi più sacri della storia della musica: l’Abbazia di Pomposa dove nel Medioevo, il monaco Guido d’Arezzo diede un nome alle note, codificando il sistema della notazione musicale ed inventando poi il primo pentagramma adottato in tutto il mondo.

cla.casta