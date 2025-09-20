Notte degli Oscar ai lidi. Premiate le attività

Si è svolta presso la Playa del Medio del Lido di Pomposa la “Notte degli Oscar”, la serata di fine stagione, che ogni anno premia attività e professionisti per il lavoro svolto durante la stagione estiva nei 7 lidi di Comacchio.

Organizzata dalla Starman e presentata da Franco Casoni, ha come scopo quello di valorizzare il territorio sia dal punto di vista culturale, gastronomico, musicale. Ha trionfato come evento il Rosso Valentino, una serata che ogni martedì ha fatto divertire tanto pubblico, premiato il titolare della Playa del Medio Roberto Cusinatti, il dj Pablo e il vocalist Pency. Premiate la bellezza di vincitrici di concorsi di bellezza nazionali come Mina Calabretto riminese, la modenese Marilù Amoretto, la ferrarese Daniela Piva e la modella internazionale Mirela Ghita. Un riconoscimento all’editore del calendario maschile più venduto in Italia negli ultimi 25 anni Lorenzo Zanirato.

Premio anche all’attore teatrale Mirko Cusinatti in partenza di un tour nazionale de “Il gatto con gli stivali”. Categoria dj, a Lorenz dj storico del Nuovo Mondo di Argenta, che ha proposto in questa estate una serata esclusivamente in vinile, che ha raccolto tanti estimatori presso Enjoi di Lido di Spina, a Jankie dj da oltre 40 anni sui locali dei lidi e famoso speaker radiofonico di Radio Sound.

Poi premio alla carriera a Paolino dj, ferrarese trapiantato a Rimini che ha lavorato negli anni 90 al famoso Pascià di Riccione, Paradiso di Rimini con grande successo. Presente anche Ser J, un dj internazionale che opera in tutto il mondo in eventi unici, alle sfilate di Donatella Versace, al Biblionaire di Flavio Briatore e a eventi con Rod Stewart, Paris Hilton, premiato per la sua folgorante carriera partita dal territorio ferrarese, con la Rocca, Il Barracuda e Topkapi, locali storici negli anni 90.