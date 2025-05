Notte degli Oscar, trionfa il comico Balboni

Una serata indimenticabile quella di sabato scorso al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, per la finalissima della 18ª edizione di Locomix – festival per comici emergenti organizzata dall’associazione Locomotiva e a tema La notte di Oscar che ha visto trionfare il renazzese Enrico Balboni. Tra scenografie art déco da sogno, gag esilaranti, canzoni da Oscar rivisitate in dialetto sammarinese e ospiti d’eccezione, Balboni ha conquistato pubblico e giuria, portandosi a casa il Premio del Pubblico e quello Assoluto.

Dopo aver vinto una delle due serate (16 comici selezionati su moltissime iscrizioni) avvenuta presso il teatro E. Pazzini di Verrucchio (Rimini) organizzata dalla stessa associazione in collaborazione con i Fratelli di Taglia, Enrico Balboni ha fatto il pieno di consensi alla finale avvenuta presso il teatro Concordia di San Marino conquistando sia il Premio del pubblico che quello di Vincitore Assoluto. Un doppio riconoscimento che consacra il talento dell’artista ferrarese, capace di distinguersi in una competizione di altissimo livello grazie a un pezzo originale, fresco e travolgente che lo ha portato negli ultimi anni a partecipare anche a programmi televisivi sulla Rai come "I soliti ignoti di Amadeus" e "La Corrida" di Carlo Conti.

Il suo numero comico, nato da un’idea brillante legata che unisce l’ironia alla sua passione per il disegno e le caricature, costruito con un ritmo serrato, ha convinto tutti con una performance dinamica e sorprendente, che ha mescolato teatro, comicità visiva e un uso acuto dei tempi comici. "Grazie San Marino! Per vincere un festival son dovuto andare all’estero! – ha dichiarato un emozionato Enrico Balboni – Non solo per il premio, ma per l’atmosfera unica che questo festival sa regalare. Locomix è un palco speciale, e questo riconoscimento lo porterò con me a lungo".