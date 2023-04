’Notte dei pupazzi’ in biblioteca

Venerdì 14 aprile alle 20.30, presso la biblioteca di Formignana, ci sarà ‘La notte dei pupazzi’: tutti i bambini con il loro peluche preferito sono invitati in biblioteca ad ascoltare le storie della buonanotte raccontate da Lara e Laura e a rilassarsi con lo yoga-libro di Deborah. Al termine della serata il pupazzo resterà a dormire in biblioteca, e non solo. A partire da lunedì 17 aprile i bambini potranno passare in biblioteca a riprendere il loro pupazzo per scoprire le loro avventure notturne e per prendere in prestito tanti libri. L’iniziativa è rivolta a bambini dai 4 agli 8 anni. La prenotazione è obbligatoria presso le biblioteche: biblioteca di Formignana (0533-608503; [email protected]), biblioteca di Tresigallo (0533-607761; [email protected]).