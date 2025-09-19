Vincere
19 set 2025
LAURA GUERRA
Notte dei pupazzi in biblioteca. Storie e avventure per i bambini

Domani alle 10 alla biblioteca Civica Patrimonio Studi è previsto l’evento per i più piccini, dai 3 ai 7 anni, dal titolo "La notte dei pupazzi in biblioteca". La Notte dei pupazzi detto anche il pigiama party dei pupazzi e animali di peluche nasce nel 2007 in una biblioteca pubblica Pennsylvania; la Stuffed Animals Sleepover si diffonde con rapidità in diverse parti del mondo, in particolare trova terreno fertile in Giappone dove diventa nuigurumi–otomari-kai. I protagonisti di questa iniziativa di promozione della lettura sono i pupazzi dei lettori della biblioteca, i loro amici del cuore che vengono accompagnati dai bambini e dalle bambine in biblioteca e lasciati nello spazio dedicato ai ‘piccoli’ dove potranno trascorrere una notte speciale. Ogni bambino potrà portare il suo peluche, pupazzo, bambolotto preferito o il più coraggioso a trascorrere una magica avventura notturna nella biblioteca. I bambini, in compagnia dei bibliotecari esploreranno la biblioteca, giocheranno fra gli scaffali, ma non solo, si divertiranno a leggere e ad ascoltare letture e passare anche momenti di relax nei quali prendere un tè o una tazza di latte. In occasione del ritiro dei pupazzi, in biblioteca sarà letto l’albo illustrato ’Una notte in biblioteca’ e, insieme al pupazzo, verrà consegnato il libro scelto dall’amico pupazzo che i bambini potranno prendere a prestito e portare a casa per leggerlo.

Laura Guerra

