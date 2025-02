Notte di follia, caccia ai responsabili. Al vaglio nuove testimonianze. Il caso al Comitato ordine pubblico

Ogni fotogramma delle telecamere viene scandagliato, ogni testimonianza ascoltata con la massima attenzione. Qualsiasi dettaglio o sfumatura può essere utile per ricostruire l’esplosione di violenza avvenuta nella notte tra sabato e domenica al parcheggio Diamanti. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Le bocche degli inquirenti sono cucite e ci si muove verso l’obiettivo di dare nomi e volti ai responsabili. Oltre, ovviamente, a chiarire i contorni e le cause dell’accaduto, ancora parzialmente avvolti nell’ombra.

Il fatto ormai è noto: sei ragazzi, tutti ventenni studenti di Rovigo, escono dal College di via Arianuova intorno alle 4 di domenica. Hanno trascorso la serata a ballare e ora stanno tornando alla macchina. Al parcheggio Diamanti vengono assaliti da un gruppo di coetanei (in un primo momento si parla di tre o quattro, poi, in fase di denuncia, di una decina). Tre di loro rimangono feriti. Sul momento rifiutano il trasporto in ospedale da parte del 118, ma nelle ore successive andranno autonomamente a farsi refertare. L’accaduto è finito al centro di tre denunce, i cui contenuti sono ora all’attenzione degli investigatori dell’Arma. La procedura è la classico: telecamere e testimonianze. Gli occhi elettronici del parcheggio Diamanti, subito messi a disposizione da Ferrara Tua, potrebbero avere ripreso qualcosa di importante. Magari dettagli decisivi, o forse l’intera scena. Nel frattempo i militari stanno ascoltando diverse persone, alla ricerca di qualche appiglio per chiudere il cerchio. Si tratta poi di capire il pregresso. Cosa è successo quella mattina nel parcheggio? Un’aggressione improvvisa e gratuita da parte del branco? O forse prima c’era stata una discussione? Magari un banale battibecco da discoteca, un’occhiata storta, una parola sbagliata... quelli che nel gergo investigativo vengono chiamati i "futili motivi". La versione delle vittime sembra portare verso la prima ipotesi. Ma saranno le indagini a comfermare o correggere il tiro.

Quel che è certo è che il caso ha creato sconcerto a tutti i liveli. Al punto da finire al centro della riunione di oggi del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’incontro in prefettura si farà il punto della situazione e si cercherà di capire qualcosa di più sull’accaduto e su cosa ci sia dietro. Episodio estemporaneo oppure baby gang che impazza per la città alla casuale ricerca di passanti con cui attaccare briga?

