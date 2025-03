Notte di follia dopo la discoteca. Deejay pestato fuori dal locale, denunciato il primo aggressore

C’è un primo denunciato per la notte di follia di due domeniche fa. Le indagini dei carabinieri, avviata a seguito della duplice aggressione avvenuta all’alba del 23 febbraio tra corso Biagio Rossetti e il parcheggio Diamanti dopo una serata in discoteca, hanno permesso di identificare uno dei due responsabili del pestaggio di un deejay all’uscita del College. Si tratta, come accennato, di uno dei due episodi di violenza accaduti a pochi minuti di distanza al termine di quella serata. Il primo è avvenuto al parcheggio Diamanti, dove un gruppo di amici è stato assalito da alcuni coetanei. L’altro, quello appunto arrivato a una prima svolta nelle scorse ore, si è invece verificato in corso Biagio Rossetti.

I fatti. Erano le 4.45 e la musica era ormai spenta. Il deejay si stava dirigendo verso l’auto insieme alla fidanzata quando è stato avvicinato da due soggetti. Uno di questi lo ha accusato (immotivatamente) di avergli gettato addosso una bottiglia di vetro nel corso della serata. Prima ancora di riuscire a chiarirsi, il giovane gli si è avventato addosso colpendolo con calci e pugni, per poi allontanarsi a piedi insieme a un’altra persona. Il musicista ne è uscito piuttosto ammaccato, con ferite giudicate guaribili in quindici giorni. La denuncia sporta sull’accaduto ha fatto partire le indagini, che si sono rapidamente concentrate sull’attuale indagato, identificato come un diciottenne di Bondeno, italiano ma di origine nordafricana. La svolta nell’attività investigativa è arrivata con il riconoscimento fotografico operato dalla vittima, che ha saputo indicare con precisione il giovane che gli è piombato addosso all’alba di quella domenica. Il diciottenne è stato così denunciato per lesioni. Ma le indagini non sono finite. I carabinieri sono infatti al lavoro per identificare anche il secondo soggetto, intorno al quale il cerchio si starebbe già stringendo.

L’altro episodio. Parallelamente, gli investigatori dell’Arma stanno proseguendo con gli accertamenti finalizzati a individuare i responsabili della seconda aggressione, quella avvenuta al parcheggio Diamanti ai danni del gruppo di amici, tutti studenti residenti a Rovigo che stavano tornando alla macchina dopo la notte trascorsa a ballare. Nel mirino degli aggressori erano finiti tre giovani. Dopo le botte, gli assalitori si erano dileguati in macchina. Al momento non è chiaro se i due fatti siano tra loro collegati o se invece siano ‘autonomi’ e solo per caso accaduti a distanza di pochi metri e minuti l’uno dall’altro. Quel che è certo è che le maglie degli inquirenti si vanno via via stringendo.